Felix is klaar voor eerste trouwers in Felixpakhuis

Antwerpen - Antwerpse koppeltjes trouwen vanaf 1 juli niet meer op het stadhuis, maar in het Felixpakhuis. Uitbaters Ivo De Beer en Tom Le Clef van Felix doen er alles voor om de geliefden zo prettig mogelijk te ontvangen.

Het trouwen zelf zal gebeuren in de Zuilenzaal op de eerste verdieping van het Felixpakhuis, het equivalent van de trouwzaal in het stadhuis, dat anderhalf jaar wordt gesloten voor renovatie.

“Wij hopen dat die mensen na afloop van de plechtigheid bij ons een glaasje komen klinken op hun geluk”, zegt Ivo De Beer van Felix, “net zoals velen dat vandaag doen in Den Engel of Den Bengel.”

“Wij zullen hen in elk geval gepast ontvangen. We hebben daarvoor een heel liefdestraject uitgestippeld, te beginnen met een bruidsontbijt met aardbeien. Er is ook Tea for Two met uitgelezen thees van Ann Vansteenkiste. We hebben speciale bieren en veel meer. Ook ons terras krijgt een hoekje voor verliefden, met een schommelstoel.”