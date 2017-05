Antwerpse stadsdichter versiert nachtwinkels

Antwerpen - Op 1 januari 2015 voerde het Antwerpse stadsbestuur een taks in die ‘imagoverlagende winkels’, waaronder nachtwinkels, fors doet betalen. Omdat stadsdichter Maarten Inghels die maatregel nog steeds frappant vindt, zet hij ze op een poëtische wijze in de kijker.

Geen typisch roodblauwe ledverlichting met daarop de boodschap ‘open’ of ‘closed’ in de etalage van acht Antwerpse nachtwinkels. Wel diezelfde borden met daarop ‘poetry’. En daar zit onze stadsdichter voor iets tussen. Via deze ingreep wil hij de uitbaters van deze ‘imagoverlagende’ winkels een hart onder de riem steken. “Want de invoering van de taks zit bij heel wat uitbaters nog steeds erg diep”, legt Maarten Inghels uit. Dat maakte hij op uit verschillende gesprekken die hij voerde met uitbaters.

Imagoverlagend voor een stad vindt de dichter nachtwinkels overigens helemaal niet. “Nachtwinkels zijn noodzakelijk en belangrijk voor een stad. Steden hebben nu eenmaal dat ruwe, vuile kantje nodig. Dat hoort erbij en dat zal altijd blijven bestaan. Een nachtwinkel is als poëzie voor een stad en hun ledborden, die hebben iets heel moois.”

Vandaar dus dat Inghels ermee aan de slag ging. Onder meer op de Paardenmarkt, het De Coninckplein, de Turnhoutsebaan en het Mechelseplein kan je zijn poetry-borden terugvinden. “De uitbaters zelf zijn erg blij met dit initiatief en met de betekenis erachter. Want eigenlijk wil ik op deze manier de vraag stellen of poëzie dan misschien ook niet gewoon imagoverlagend is. Of net imagoverhogend. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Nachtwinkels en ­poëzie gaan hand in hand.”