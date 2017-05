Antwerpse politie sluit erotisch massagesalon

Kontich - Het erotische massagesalon Mas Kardi in de Lodewijk Van Berckenlaan in Berchem is door het prostitutieteam van de Antwerpse politie gesloten. Het massagesalon is in feite een bordeel.

De sluiting van Mas Kardi, waar zogenaamde massages met een happy end werden aangeboden, gebeurde in opdracht van het parket van Antwerpen. “De uitbater werd veroordeeld tot een beroepsverbod”, legt Sylvie Van Baden van het parket van Antwerpen uit. “Omdat de uitbater het beroepsverbod negeerde, werd de zaak gesloten.”

Foto: Patrick De Roo

Didier D. (48) uit Kontich, de uitbater van het als massagesalon vermomde prostitutiepand, werd enkele weken geleden nog door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 180 uren werkstraf wegens het houden van een huis van ontucht.

Erotische websites

Hij is ook de uitbater van Mas Royale in Kontich en Mas Passion in Mortsel. De massagesalons werden tussen maart 2011 en oktober 2015 verschillende keren door de politie bezocht. Klanten en meisjes, die er werkten, verklaarden dat er tegen betaling ook seksuele handelingen werden verricht.

Ook op erotische websites staan de massagesalons bekend als plaatsen waar prostituees hun diensten aanbieden.

De kans is groot dat ook de andere zaken van Didier D. zullen moeten sluiten.