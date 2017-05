“Helpen is geen kinderarbeid, helpen is normaal”

De arbeidsinspectie krijgt heel Vlaanderen over zich heen. Die zou een echtpaar van wie de tienjarige zoon een handje toestak op een braderie, hebben beschuldigd van kinderarbeid. Ook bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) haalt uit naar zijn eigen ambtenaren. “Dat kinderen hun ouders helpen is net leerrijk en niet meer dan normaal.” Pedagogen geven hem (deels) gelijk.

Foto: Dirk Roefflaer

Een echtpaar dat auto’s verkoopt neemt met een kraam deel aan een braderie in het centrum van Tongeren. Terwijl ze hun standje opzetten, komt de arbeidsinspectie al tussenbeide. “De inspecteurs hadden naar eigen zeggen gezien hoe onze tienjarige zoon Matteo mee de stand opzette en de ijskast met drank vulde. Ze vonden dat kinderarbeid”, zegt mama Greet Lenaerts. “De werkelijkheid is veel minder straf: onze zoon verveelde zich, wilde iets omhanden hebben en heeft dan een tijdje meegeholpen. Hoop en al een kwartier. Ik probeerde dat de inspecteurs ook uit te leggen, maar ik werd telkens weer brutaal de mond gesnoerd. Net als mijn man, die erg boos werd omwille van de botte manier waarop de controle verliep. Ook mijn zoontje was compleet de kluts kwijt.”

“Deel van opvoeding”

Het incident van afgelopen weekend maakte overal veel reacties los. Op sociale media kreeg de arbeidsinspectie er al fors van langs, omwille van dergelijke “wereldvreemde” en “absurde” controles. Velen herkennen zich dan ook in het beeld: ze hebben als kind thuis of bij familie ook geregeld een handje toegestoken. Wat toch “enorm leerrijk was”, klinkt het. Het helpen van hun ouders heeft hen “gemaakt tot wie ze vandaag zijn geworden”.

En ook staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) ­– die als kind geregeld hielp op de boerderij van zijn grootouders – reageert verbolgen op de controle op kinderarbeid. In enkele berichten op Twitter beklemtoonde hij gisteren dat zulke controles op kinderarbeid “geen prioriteit” kunnen zijn voor zijn inspectiediensten. “Dat kinderen occasioneel meehelpen, thuis of in de zaak van hun ouders, is de normaalste zaak van de wereld. Het is deel van hun opvoeding”, zegt De Backer, die een ‘tegencampagne’ op sociale media lanceerde met de hashtag #helpenisnormaal.

Foto: Twitter

“Controle blijft nodig”

Pedagoog Bert Smits geeft de staatssecretaris grotendeels gelijk. “Het is zeker een goede zaak dat kinderen tal van ervaringen opdoen, zaken aanleren, besef krijgen over hoe bijvoorbeeld de zaak van hun ouders werkt en wat daar allemaal bij komt kijken”, aldus Smits. “Het zijn allemaal zaken die de opvoeding van je kinderen verrijken en het maakt dat ze met meer bagage naar de wereld kijken.”

Maar er zijn uiteraard grenzen, zegt Smits. “Kinderen moeten nog altijd voldoende tijd hebben voor spel, sport en ontspanning. Het kan echt niet dat ouders de opvoeding van hun kinderen zouden beperken tot meehelpen. Om die reden zal controle op kinderarbeid vermoedelijk toch ook nog altijd meer dan nodig blijven.”