Luc Sels verkozen als nieuwe rector KU Leuven

Er is eindelijk witte rook: Luc Sels is de nieuwe rector van de KU Leuven. Dat heeft de universiteit dinsdagavond bekendgemaakt.

Luc Sels (50) is socioloog en al sinds 8 jaar de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, voorzitter van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en aan de KU Leuven rectoraal adviseur integratie.

De afgelopen dagen en weken was er heel wat heisa rond de rectorverkiezingen in Leuven. Zo riep de directeur-generaal van de rectorale diensten Jos Vaesen vorige week op om “betrouwbare” proffen in het buitenland zeker te doen stemmen. Alleen betrouwbare, “want zij kunnen het verschil maken”. Een omstreden oproep.

Toch oordeelde Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, afgelopen zaterdag dat Vaesen geen “onoorbare” handelingen had gesteld. De Studentenraad vond het wel erg voorbarig dat Daems tot die conclusie was gekomen zonder overleg met de verkiezingscommissie.

Na alle commotie liet Vaesen maandag weten dat hij zijn ontslag gaf als directeur-generaal. In een brief die de commissie van Vaesen ontving beklemtoont hij evenwel “dat hij geen fout begaan heeft”.

Als reactie op de gebeurtenissen van afgelopen dagen heeft de Studentenraad KU Leuven beslist om zich terug te trekken uit de verkiezingscommissie.