Club Brugge laat overbodige spits vertrekken naar MLS

Club Brugge heeft dinsdag een akkoord bereikt het Canadese Vancouver Whitecaps over de transfer van de Australische spits Bernie Ibini-Isei. Ibini-Isei tekende in Vancouver een contract tot eind 2018, met een optie op nog een jaar.

Ibini-Isei landde in de zomer van 2015 in het Jan Breydelstadion. Voordien kwam de spits in eigen land uit voor Central Coast Mariners, Blacktown City en Sydney FC en in China voor Shanghai Dongya.

In Brugge kon de Australiër met Nigeriaanse roots zich nooit doorzetten. Tijdens de voorbereiding van zijn eerste seizoen in België viel hij uit met een kuitbeenbreuk. Uiteindelijk zou hij in geen enkele officiële wedstrijd voor blauw-zwart uitkomen. Dit seizoen werd Ibini-Isei uitgeleend aan zijn ex-club Sydney FC.

Vancouver Whitecaps staat in de Western Conference van de MLS na negen speeldagen op de zesde plaats.