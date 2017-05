Schoolroutekaart voor veiliger verkeer

Ekeren / Merksem / Wilrijk - Een schoolroutekaart moet leerlingen helpen om via de veiligste route naar school te wandelen of fietsen. Er wordt begonnen in Ekeren, Merksem en Wilrijk. De andere districten volgen later.

Het Antwerpse schepencollege gaf de opdracht voor het opmaken van deze schoolroutekaarten. “Deze kaarten zullen zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn”, zegt Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld). “De bedoeling is dat de leerling zijn thuisadres en dat van de school ingeeft. De kaart toont dan de veiligste route als voetganger of als fietser. Als de verkeerssituatie wijzigt, zal ook de kaart worden aangepast.”

Er wordt gestart in Ekeren, Merksem en Wilrijk omdat ze in deze districten al verkeerseducatieroutes hebben.

Voor elk district

“Dat zijn uitgetekende trajecten waar op bepaalde punten uitleg staat over waar ouders en kinderen op moeten letten”, zegt ­Marinower. “Deze drie districten beschikken dus al over heel wat informatie rond verkeersveiligheid. De bedoeling is om voor elk district een schoolroutekaart te hebben.”

Het idee van zo’n kaart ligt al een tijdje op tafel. In andere gemeenten zijn er al goed werkende voorbeelden, zoals in Sint-Katelijne-Waver. De provincie Antwerpen ondersteunt deze initiatieven financieel.

“Met de overheveling van verkeerseducatie van de politie naar onderwijs hebben we dit plan weer in handen genomen”, zegt Marinower.