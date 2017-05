Ontbijt- en lunchzaak SANBA opent in oude opslagruimte van Red Star Line

Antwerpen - Deze week opende de nieuwe ontbijt- en lunchzaak SANBA op de Rijnkaai in Antwerpen. Duo Kim Huyskens en Geoffrey Coulon, bekend van onder andere Bar LEFT, zijn de uitbaters.

Ontbijt- en lunchkantine SANBA bevindt zich in een oude opslagruimte van de Red Star Line op de Rijnkaai. SANBA is dan ook een afkorting voor Société Anonyme de Navigation Belgo-Américaine, de oorspronkelijke naam van de Red Star Line.

Werner De Smet, een van de oprichters van communicatiebedrijf oona, kreeg het magazijn zeven jaar geleden in handen. “Ik heb het pand eigenlijk spontaan gekocht”, zegt Werner De Smet. “De onderste ruimte is een hele tijd vrij gebleven. We hebben er al vaak tijdelijke evenementen georganiseerd. We wilden er een dynamisch concept onderbrengen, dat de juiste mensen zou aantrekken. Samen met interieurarchitectenduo PJ Mares hebben we de perfecte inrichting voor SANBA bedacht waar beton, groen en hout een hoofdrol spelen. Daarna zijn we op zoek gegaan naar mogelijke uitbaters. Zo is de samenwerking met Kim Huyskens en Geoffrey Coulon ontstaan. Wij hadden de ruimte en zij waren het perfecte duo.”

Uitbaters Kim Huyskens en ­Geoffrey Coulon zijn onder andere ook de krachten achter Bar LEFT op Linkeroever. “Werner had samen met interieurarchitecten PJ Mares de ruimte al ingericht met het idee er een horecazaak van te maken”, zegt ­Geoffrey Coulon. “Ze zochten enkel nog de ideale partner met ervaring die er ook een invulling aan kon geven. We zijn dan gaan kijken wat de buurt nodig had. We zijn momenteel de enige zaak aan de Rijnkaai en zijn omringd door kantoren. Die mensen komen niet naar hier om een uitgebreide lunch te doen. Zij willen een snelle en lekkere hap eten en als het even kan ook verder werken op hun laptop. Daar hebben we hier dan ook plek voor. Maar ook mensen die op het Eilandje wonen zijn hier welkom. Voor onze gerechten gebruiken we enkel verse producten uit de buurt. We hebben zelfs onze eigen koffieblend die speciaal voor ons gebrand wordt, de SANBA-blend.”