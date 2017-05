Gewezen kankerpatiënte blikt terug op trektocht in Atlasgebergte

Boechout - Op 19 april trok Sigrid Asselberghs uit Vremde, samen met acht andere lotgenoten die de strijd tegen kanker overwonnen, naar Marokko om er tien dagen lang op ruim 3.300 meter hoogte te gaan stappen in het Atlasgebergte. Sinds enkele dagen is ze terug. “Deze ervaring zit voor altijd in mijn hart”, mijmert de 42-jarige moeder van drie.

Op de dag dat Sigrid twintig jaar samen was met haar man Eddy kreeg ze te horen dat ze borstkanker had. “De tijd stond stil”, herinnert ze zich. Na een zware behandeling en een lange revalidatie voelde ze zich klaar om op trektocht te gaan in de bergen van Siroua in Marokko. Via Herstel & Balans, een revalidatieprogramma voor ex-kankerpatiënten, kreeg Sigrid het aanbod om mee op trektocht te gaan. De kans om, samen met een fijne groep lotgenoten en onder begeleiding, letterlijk en figuurlijk uit het dal te kruipen, wilde ze niet laten liggen.

“We werden uitgezwaaid door onze mannen, kinderen en verpleegkundigen. Heel speciaal was ook dat de deelnemers van de vorige editie ons een potje zand hadden gegeven. Dat moesten we uitstrooien zodra ook wij de top hadden bereikt.”

Met veel heimwee en een koffer vol herinneringen kijkt Sigrid terug op de lange en zware tocht in het Atlasgebergte. “Een magische avontuur in een fabelachtige omgeving met geweldige mensen. Betere woorden om mijn ervaringen weer te geven, heb ik niet, glimlacht ze. “Tijdens de tocht heb ik opnieuw rust en zelfvertrouwen gevonden. Ik hoop dat ook zo lang mogelijk te kunnen uitstralen naar mijn gezin en de vrienden rondom mij.”