Tientallen gewonden bij aanslag in Thaise kuststad

Bij een dubbele bomaanslag in de buurt van een winkelcentrum in de Thaise kuststad Pattani zijn dinsdagmorgen minstens vijftig gewonden gevallen. Over het aantal doden is nog geen duidelijkheid. Pattani ligt in het zuiden van het land, op 1.056 km van Bangkok, en wordt ook aangedaan door buitenlandse toeristen. Buitenlandse Zaken in België raadt echter alle niet-essentiële reizen naar de provincie Pattani af.

Eén bom ging af in het winkelcentrum Big C, in het district Muang, een tweede bom ontplofte kort daarna op het parkeerterrein, aldus de politie. “De eerste ontploffing was eerder klein en maakte geen slachtoffers, maar de tweede explosie was erg krachtig. Ongeveer veertig mensen raakten gewond, waarvan één persoon ernstig”, verklaarde een verantwoordelijke van de provinciale politie. Op foto’s is te zien hoe (een deel van) het winkelcentrum volledig vernield is.

De aanslagen worden toegeschreven aan moslimseparatisten. Volgens de website van Buitenlandse Zaken worden in de drie meest zuidelijke provincies Narathiwat, Pattani en Yala bijna dagelijks aanslagen gepleegd. De aanslagen van separatistische opstandelingen zijn gericht tegen Thaise gezagsdragers, maar sporadisch vallen ook buitenlandse slachtoffers. Bij het geweld in de regio kwamen sinds 2004 al meer dan 6.500 mensen om het leven, onder wie heel wat burgers.

Volgens Thaise bronnen gaat het om een aanslag gepleegd door moslimseparatisten.

Foto: AFP

Foto: AFP