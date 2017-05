Zoon riskeert jaar cel voor mishandeling van moeder

Olen - Een weekend lang moest de moeder van Patrick M. (33) uit Olen slagen incasseren en werd ze bedreigd en geschopt. De aanklager vorderde dinsdag een jaar gevangenisstraf.

Patrick M. heeft al langer een gespannen relatie met zijn moeder, met wie hij onder één dak woont. Toen hij op vrijdag 10 maart thuis kwam van zijn werk, was hij over zijn toeren. Hij ging zijn moeder te lijf en verkocht haar rake slagen. Ook op zaterdag en zondag werd de vrouw belaagd, geslagen en bedreigd.

“De moeder kreeg slagen in het aangezicht en werd geschopt”, zei de aanklager. “Op een bepaald moment greep Patrick M. een mes en ging er mee over haar keel zoals in een film. Al bij de eerste schermutseling had hij haar gsm stukgegooid.”

Toen Patrick M. zich op maandag had teruggetrokken op zijn kamer en de muziek luid had staan, zag de moeder haar kans om de woning te ontvluchten.

Patrick M. beseft dat hij zwaar over de schreef was gegaan. “Maar hij is vroeger door zijn vader misbruikt geweest en meende dat zijn moeder alles in de doofpot wilde steken”, pleitte meester Pieterjan Heremans. “Ik vraag een celstraf met uitstel.”