Probeer dit bekend volk in de Kempen uit

Zolang de ijsheiligen de deur niet uit zijn, kunnen de avonden nog best kil uitpakken. Waarom dan niet een keer het warme gezelschap van een bekend gezicht opzoeken? De volgende dagen komt u op de Kempense podia een en ander bekend volk tegen.

1. Abattoir Fermé

Wat: Wat gebeurt er wanneer de laatste kroegtijger naar buiten is gestrompeld, de gordijnen worden gesloten en de deuren in het slot vallen? The L.A. Play speelt zich af in een grootstad ‘after hours’: een nachtelijk Abattoir Fermé-universum over een metropool in verval. Met Kirsten Pieters, Chiel van Berkel en Tine Van den Wyngaert

Praktisch: woensdag 10 mei om 20.15u in cultureel centrum de Werft, Werft 32 in Geel.

Prijs: 13 euro

2. Nele Van den Broeck

Wat: Met ‘KWEST#3: Het geld’ brengt Nele Van den Broeck haar derde vermakelijke theatraal-wetenschappelijke lezing. Ze behandelt de economie, de grote financiële systemen en de rechtvaardigheid errond. Eerder was zij al te gast met ‘KWEST#1: Het brein’ en ‘KWEST#2: De kosmos’.

Praktisch: donderdag 11 mei om 20u in cultureel centrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals

Prijs: 8 euro

3. Humo’s Comedy Cup

Wat: De prestigieuze wedstrijd Humo's Comedy Cup staat garant voor top entertainment van de comedians van de toekomst. Winnaar van vorig jaar Jens Dendoncker speelt in Ravels, vergezeld door medefinalisten Berit Companjen en Peter Kluppels, en ervaren MC Bas Birker.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 20u in gemeenschapscentrum de Wouwer, Kloosterstraat 4 in Ravels

Prijs: 15 euro

4. Leen Dendievel

Wat: Een tijdje geleden stelde Leen Dendievel, bekend als ‘Kaat’ uit Thuis, haar boek ‘Hard’ voor. Daarin doorbreekt Leen Dendievel het taboe dat er nog steeds hangt rond liefdesverdriet. Ze signeert haar boek.

Praktisch: zaterdag 13 mei van 13u tot 14u in De Standaard Boekhandel, Dorp 16 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis

5. Joie de Vivre

Wat: Joie de Vivre is de nieuwste professionele muziektheaterproductie van regisseur Luc Stevens met met ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer (Arne), ‘Tegen de Sterren’-ster Ivan Pecnik, ‘The Sound of Music’-actrice Lotte Stevens en Percussive-frontman Sam Gevers.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 20.15u in schouwburg Rex, Smallestraat 2 in Mol

Prijs: 19 euro, laatste tickets