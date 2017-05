Ze werd geboren met een grote moedervlek in het gezicht, maar koos ervoor om hem niet weg te halen

De Braziliaanse assistent styliste Mariana Mendes (24) werd vroeger gepest omdat ze een moedervlek heeft in haar gezicht, die een deel van haar oog en neus bedekt. Vandaag wil ze zichzelf niet meer verbergen en viert ze haar unieke uiterlijk met een fotoshoot.

Toen Mariana amper vijf jaar was, onderging ze drie laserbehandelingen die de moedervlek moesten verdoezelen. Haar moeder dacht dat het pesterijen op latere leeftijd zou kunnen voorkomen, maar tevergeefs: de moedervlek verdween niet en klasgenoten van het meisje bestempelden ze als‘lelijk’ en ‘raar’.

Vandaag wil de jongedame heer gezicht allesbehalve verbergen. “Ik voel me mooier en helemaal anders dan andere mensen omdat ik een moedervlek op deze plaats heb. Zo’n groot exemplaar is zeldzaam. Veel mensen staren en vinden ze niet mooi, maar het kan me niet schelen. Sommigen vragen me meer uitleg over mijn vlek. Ze denken dat het make-up of een tatoeage is, maar ik vertel hen er graag meer over”, citeert The Daily Mail.



“Ik word niet boos als iemand mijn vlek niet graag ziet, maar ik beschouw ze als een deel van mezelf. Ik ben trots op hoe ik eruitzie. Ik heb door de jaren heen geleerd om mezelf graag te zien en ben trouwens blij dat laserbehandelingen mijn vlek niet te veel hebben vervaagd”, zegt de vrouw die nooit plastische chirurgie zou ondergaan om een egaal gelaat te bekomen. Mariana hoopt dat haar liefde voor haar moedervlek andere mensen kan aanmoedigen om hun lichaam volledig te accepteren. “Ik zal me nooit schamen”, besluit ze.

