Nieuw format en verdubbeld prijzengeld moeten topclubs aantrekken in FIBA Champions League

De Internationale basketbalbond FIBA hoopt in het tweede seizoen van de Champions League alle topclubs van het mannenbasketbal aan te trekken. Met het oog daarop maakten ze maandag op hun website een nieuwe formule en vooral een verdubbeling van het prijzengeld naar één miljoen euro bekend. Concurrent ULEB heeft met de EuroLeague nog altijd de grootste competitie.

Iberostar Tenerife won in april de eerste uitgave van de Champions League. Met die nieuwe competitie hoopt basketbalbond FIBA alle grote teams uit het Europese basketbal aan te trekken. Om de competitie voor de volgers aantrekkelijker te maken, wordt er vanaf het tweede seizoen een nieuw format geïntroduceerd. Er nemen nog slechts 32 in plaats van 40 ploegen deel, en er wordt in 4 poules van 8 teams gespeeld. Afgelopen seizoen namen Oostende en Charleroi deel. Ze gingen eruit in de poulefase.

Om de Champions League ook voor de deelnemende clubs aantrekkelijker te maken, gaat het prijzengeld voor de winnaar omhoog van 500.000 naar 1 miljoen euro. In de EuroLeague, de competitie van concurrerende bond ULEB, krijgt de winnaar eveneens 1 miljoen euro.