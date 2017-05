Comedian en leden Trekt Uw Plant blijven aangehouden ondanks steunactie

Antwerpen - Een twintigtal sympathisanten van de cannabisclub Trekt Uw Plant vzw voert momenteel een steunactie aan de raadkamer in Antwerpen, om de vrijlating te vragen van drie leden van de vzw die sinds vrijdag zijn aangehouden op verdenking van witwassen en inbreuken op de drugswetgeving. De raadkamer heeft hun aanhouding wel bevestigd.

Het was stand-up comedian Nigel Williams die had opgeroepen tot de actie. Een van de aangehouden verdachten in de zaak is comedian Manu Moreau, een vriend van Williams.

Foto: vdaa

Het Antwerpse gerecht voert sinds enkele maanden onderzoek naar de activiteiten van de vzw Trekt Uw Plant, een club die cannabisgebruikers verenigt om in hun eigen productie te voorzien. De vzw, die een 400-tal leden heeft, meent dat ze met haar principe van één plant per lid binnen de grenzen van de ministeriële omzendbrieven blijft. Een belangrijk aantal leden gebruikt cannabis bovendien op doktersvoorschrift.

Het Antwerpse gerecht meent echter dat de kopstukken van de vzw de wet wel overtreden, omdat ze in feite tussenpersoon spelen tussen de gebruikers en de telers. Het gerecht verdenkt de vzw er ook van voorraden van cannabis aan te leggen, waardoor er geen sprake meer is van productie voor eigen gebruik.

De drie leden die vrijdag werden aangehouden, zijn vanmorgen voor de raadkamer verschenen. Die heeft hun aanhouding bevestigd, nog voor de actievoerders ter plaatse kwamen.