Dit is het favoriete De Strangers-lied van onze lezers

De Antwerpse muziekgroep De Strangers bestaan sinds maandag officieel 65 jaar en dat mag gevierd worden! Gisteren lanceerde Gazet van Antwerpen een online poll waarbij u uw favoriete De Strangers-lied kon kiezen en hieronder leest u de resultaten.

2017 moet een jaar worden waarin het bestaan van de humoristische band met hun typische Antwerpse tongval wordt gevierd. Maandag vond er reeds een minitentoonstelling plaats in het Felixarchief, op 2 augustus worden de Strangers-reuzen op het Kiel plechtig gedoopt en verder staan er nog huldigingen op het programma tijdens ‘Houden van... Griffelrock’ op 3 oktober in het Sportpaleis en in de Borgerhoutse Roma op 18 oktober. Tot slot wordt in het Fakkeltheater vanaf december de revue ‘Azzek nog zou trouwen’ hernomen.

Gazet van Antwerpen lanceerde maandag een poll om uw drie favoriete De Strangers-liedjes te weten te komen. Na een totaalaantal van 2.450 stemmen is duidelijk dat het Antwerpse bloed zijn weg baant in de keuzes van de Gazet van Antwerpen-lezers. ‘Antwaarpe’ is met zijn 71% met voorsprong de onbetwiste winnaar. In zijn zog vervolledigen ‘Schele Vanderlinden’ (48%) en ‘Bij De Rijkswacht’ (45%).

Bekijk hieronder de volledige stand:

Beluister hieronder nogmaals ‘Antwaarpe’: