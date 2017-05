Zo ziet het nieuwe restaurant van Hans Otten en Viki Geunes eruit

Antwerpen - Voormalig presentator Hans Otten en sterrenchef Viki Geunes hebben dinsdag hun nieuwe horecazaak voorgesteld. U Antwerp, gelegen in het historische pand op de hoek van de Sint-Laureiskaai en de Nassaustraat, opent in juni de deuren. Kijk hier al eens binnen in het restaurant, waar je ook kan overnachten.

U Antwerp wordt een eat and sleep-concept, want naast een restaurant en een cocktailbar zijn er ook vijftien hotelkamers, allemaal in de schaduw van het MAS. Otten stampte het project uit de grond met zijn vrouw Colette, en met sterrenchef Viki ­Geunes en zijn vrouw Viviane van restaurant ’t Zilte.