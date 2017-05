Kalmthout - Acht jongeren van de masterclass woord van Muzarto brengen op vrijdag 12 mei om 20.30u de voorstelling: 'Sorry, in het spoor van Mirad'. Het verhaal gaat over een vluchteling uit de Balkanoorlog, meer dan 20 jaar geleden.

“Sorry dat wij hier zijn en jullie tijd in beslag nemen. Sorry dat wij op jullie bodem lopen en jullie lucht inademen. Sorry dat wij eruitzien, zoals wij eruitzien. Ook sorry dat we niks bij ons hebben; geen gevulde druivenbladeren of andere lekkere hapjes . . . of een diaserie. Het enige wat we nog hebben is ons verhaal.”

Het verhaal van Mirad, dat theaterschrijver Ad De Bontin dagboekvorm neerschreef, is nog altijd hyper-actueel. De voorstelling gaat door in zaal Zonnedauw, Kerkeneind 13, Kalmthout. De toegang is gratis.