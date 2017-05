Dit is de populairste jeansbroek op Pinterest

De hipste jeansbroek van het moment lijkt recht uit de jaren 90 te komen, zo blijkt uit het aantal pins op Pinterest. Het lichte exemplaar met donkere stroken aan de zijkant, rechte pijpen en een hoge taille van de Britse warenhuisketen Topshop is echter volledig uitverkocht.

Zoek naar de Moto Panel Straight Leg Jeans op de website van Topshop en je ziet dat het model niet meer beschikbaar is. Het ontwerp van 47 euro komt uit de collectie van vorig jaar, maar staat vandaag nog op het verlanglijstje van veel fashionista’s. Het goede nieuws is dat andere ketens gelijkaardige jeansbroeken hebben.

Topshop (uitverkocht) / H&M - 19,99 euro / MAC - 129,95 euro / M.i.h Jeans - 295 euro

De jeans is trouwens niet het eerste item van de keten dat furore maakt op het internet. Ook een blouse met stippen en volants is immens populair. Het kledingstuk verzamelde meer dan 179.000 likes op Instagram en was in een mum van tijd uitverkocht. Intussen is de voorraad van de Petite Polka Dot Blouse, kostprijs 46 euro, weer aangevuld.

