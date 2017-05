Voorstelling boek over de bevrijding van Kalmthout en Essen

Essen / Kalmthout - De plaatselijke auteurs Ivan Janssens en Marc Van den Broek stellen op zaterdag 13 mei om 14.30u hun derde boek voor in een reeks over de bevrijdingsperiode 1944 van Kalmthout en Essen.

Gastspreker is Antwerps ereburgemeester Bob Cools. Het nieuw boek wordt voorgesteld in de raadzaal van het gemeentehuis in Essen. Het boek wordt uitgegeven in beperkte oplage en wordt te koop aangeboden voor de prijs van 16 euro. Op aanvraag van velen werd ook deel 1 herdrukt en is deze weer verkrijgbaar aan dezelfde prijs.

Info: ivan.janssens7@skynet.be, 0475.68.02.14