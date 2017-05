Drie personen onder aanhoudingsbevel na huiszoekingen bij Antwerpse transportfirma

Sint-Katelijne-Waver / Kontich / Antwerpen - Drie van de vier personen die maandag opgepakt zijn bij de huiszoekingen bij het transportbedrijf JOST International in onder meer in Antwerpen, Kontich en Sint-Katelijne-Waver, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Zij zullen binnen de vijf dagen voor de Luikse raadkamer moeten verschijnen. De vierde persoon is in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het federaal parket dinsdag.

De drie mensen die onder aanhoudingsbevel geplaatst werden, zijn in verdenking gesteld als leider van een criminele organisatie, voor mensenhandel, witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in sociale zaken, oplichting inzake sociaal strafrecht, het niet-doen van zogenaamde Dimone-aangiftes, onjuiste of onvolledige aangiftes over sociale bijdragen, niet-betalen van RSZ-bijdragen en niet-uitbetalen van loon als werkgever. De vierde persoon is voor dezelfde feiten in verdenking gesteld, met deze nuance dat die beschouwd wordt als een lid en niet als een leider van een criminele organisatie.

Volgens het federaal parket zouden het bedrijf en haar bedrijfsleiders op zeer grote schaal sociale dumpingpraktijken georganiseerd hebben. Ze zouden in het buitenland, Roemenië en Slovakije, nepbedrijven opgericht hebben om plaatselijk vrachtwagenchauffeurs in dienst te nemen, aan de plaatselijke arbeids- en sociale voorwaarden, om ze vervolgens toch in België aan het werk te zetten.

Op die manier werd niet alleen de Belgische sociale zekerheid opgelicht, de chauffeurs kregen ook een aanzienlijk lager loon dan waar ze eigenlijk recht hadden. De werknemers en de Belgische sociale zekerheid samen zouden in totaal zo’n 55,3 miljoen euro zijn misgelopen, in de periode 2014-2016.

Bovendien moesten de truckchauffeurs in zeer penibele omstandigheden aan de slag gaan. Zo moesten ze gedurende 4 tot 6 weken in hun truck wonen en slapen en moesten ze bijzonder lange werkdagen presteren.