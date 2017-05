Paris Jackson wordt het nieuwe gezicht van Calvin Klein

Paris Jackson heeft naar verluidt een miljoenencontract bij Calvin Klein te pakken en zal daar de komende jaren het uithangbord van zal worden. Het gaat momenteel hard voor de 19-jarige dochter van Michael Jackson.

Paris Jackson is een van de it-girls van het moment. Ze verschijnt op talrijke rode lopers en heeft haar eerste filmrol aan de zijde van Charlize Theron te pakken. Ze kreeg een presitigieus modellencontract bij IMG Models en scoort daarmee meteen een eerste grote opdracht. Ze wordt namelijk het gezicht van Calvin Klein, dat wordt geleid door Raf Simons.

Ze zou daarvoor een bedrag krijgen dat uit 7 cijfers bestaat. "Het is de bedoeling dat Paris het nieuwe gezicht en lichaam wordt van Calvin Klein. Aan die deal is een enorm bedrag van enkele miljoenen verbonden. Binnenkort krijg je Paris ongetwijfeld te zien in grote campagnes en op rode lopers in Calvin Klein", vertelt aan bron aan Page Six.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar de geruchten lijken toch te kloppen. Zo was Jackson onlangs nog op het Met Gala uitgenodigd door Raf Simons en droeg ze daarbij een ensemble van Calvin Klein.