Isabelle Nijs: “Veel vrienden kwijtgeraakt door scheiding met Sven”

In 2015 gingen ze uit elkaar, na een huwelijk van 12 jaar: Isabelle Nijs en Sven Nys. Door die scheiding is Isabelle heel wat vrienden kwijtgeraakt.

Foto: Guy Meurs

“Ik ben iemand die enorm veel belang hecht aan vriendschap”, vertelde Isabelle in De Bende op Radio 1. “Onvoorwaardelijke vriendschap. Dat bestaat zeker nog. Ook al hebben mensen me soms teleurgesteld. Ik ben door de scheiding met Sven veel mensen verloren.” Veel vrienden die ze had leren kennen tijdens haar huwelijk, kozen voor Sven.

Dat ze vrienden verloor toen zij en voormalig profrenner Sven Nys uit elkaar gingen, vindt ze ‘de normale gang van zaken’. “Ik denk niet dat zoiets echt bewust gedaan werd, het werd niet gedaan om te kwetsen. Ieder moet zijn eigen weg gaan. Mensen gaan meer met de ene of meer met de andere optrekken. En dan komt er een breuk”.

Dat heeft Isabelle wel pijn gedaan. Ze voelde zich verraden en gekwetst. “Ik was misschien veel te naïef, in vriendschappen. Op drie jaar tijd heb ik daarin enorm veel lessen geleerd.”

Foto: Photo News

Mensen die Isabelle beschouwde als goede vrienden en goede vriendinnen, kozen plots ‘de andere kant.’ “Achteraf gezien bleken dat dus geen goede vrienden. En dat doet pijn. Ik heb mensen moeten loslaten die ik al 15 jaar kende, mensen waar ik al mijn energie, liefde en vriendschap heb ingestoken.”

Geloof in vriendschap is niet weg

Al heeft ze ook oude vrienden opnieuw gevonden. “Mijn beste vriendin van toen ik 15 was, was ik de voorbije jaren uit het oog verloren. We hebben elkaar toch een jaar of 12 niet meer gezien. En die is nu weer heel sterk aanwezig in mijn leven.”

Haar geloof in vriendschap is dus nog niet weg. “Als je een fantastisch persoon in jouw leven kunt toelaten, dan laat ik dat gewoon toe, en dan geniet ik ervan met volle teugen.”