“Schrijf mee aan ons programma voor 2018”

Mechelen - Voor de Mechelse CD&V is de campagne voor de verkiezingen van 2018 ingezet. De lokale afdeling organiseert zaterdag een mobiliteitsdag en nodigt de Mechelaar uit om mee te schrijven aan haar programma.

Het eerste gezinsevenement in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaat over een thema dat veel Mechelaars bezig houdt: mobiliteit. Daarvoor palmen de christen-democraten zaterdag 13 mei van 15 tot 18u de Grote Markt in. Ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is uitgenodigd. “Vijf Mechelse garagisten zijn met één van hun nieuwste modellen aanwezig. Je zal ook elektrische fietsen kunnen uittesten”, zegt lijsttrekker Wim Soons.

Er zijn ook educatieve stands van TreinTramBus, de Fietsersbond en Bus! Door middel van virtual reality-brillen kan je ervaren hoe het is om te rijden onder invloed. Voor kinderen zijn er springkastelen en een fietsparcours. “De gezinsactiviteit past in ons traject rond de Mechelse mobiliteit van morgen. We organiseerden al een inspiratieavond, momenteel loopt online onze enquête naar de ideeën en verzuchtingen van de Mechelaar”, vertelt Soons.

"Elke Mechelaar is welkom"

Op woensdag 7 juni sluit CD&V Mechelen haar eerste thema af met een mee-schrijfavond. “Elke Mechelaar is welkom om mee vorm te geven aan ons programma rond mobiliteit. Op deze manier schrijven we maand na maand samen met de Mechelaars ons verkiezingsprogramma”, stelt de kandidaat-burgemeester. De Mechelaar meer inspraak geven, is ook een van de accenten die kersvers voorzitter Thomas Sterckx (30) wil leggen. Met zijn aanstelling zet CD&V de vernieuwing in de Dijlestad vastberaden door. “Waarmee we zeker niet willen aangeven dat wij alleen nog een partij van jonge mensen zijn. Integendeel, we willen alle generaties aanspreken”, zegt Sterckx.

"Altijd die microbe gehad"

De advocaat, die opgroeide in Oud-Heverlee, woont sinds 2010 in Mechelen. “Mijn vrouw is afkomstig van Sint-Katelijne-Waver en groeide op in Mechelen. Het is dus door de liefde dat ik hier ben terechtgekomen. We hebben samen een zoontje, een tweede kindje is onderweg”, vertelt Thomas Sterckx. Hij werkte ook een tijdje als juridisch raadgever van minister Schauvliege.

Vanwaar de keuze voor de lokale politiek?”Ik heb altijd wel een beetje die microbe gehad. Door in Mechelen te leven, merk je dat er nog dingen beter kunnen. Mechelen groeit bijvoorbeeld snel, economisch draait het vrij goed. Daardoor trek je veel tweeverdieners aan. Maar als die hier na een tijdje in de file staan, komt de leefbaarheid en de bereikbaarheid onder druk. Je moet er dus voor zorgen dat het hier ook aangenaam blijft om te wonen”, vertelt de nieuwe afdelingsvoorzitter.