E19 volledig versperd richting Antwerpen na ernstig ongeval in Loenhout

De E19 richting Antwerpen is in Loenhout volledig versperd nadat een vrachtwagen inreed op een file. De hinder kan lange tijd aanhouden. De hinder is enorm: rond 8.45 uur is het twee uur aanschuiven op de E19.

Een vrachtwagen reed iets voor 8 uur zwaar in op een ander voertuig in een file op de E19 in Loenhout. De brandweer moest de bestuurder van het andere voertuig bevrijden.

De E19 is volledig versperd in Loenhout. “Het verkeer naar Antwerpen moet de snelweg verlaten. Het gaat om een ernstig ongeval en de wegpolitie vreest dat de hinder nog een lang kan aanhouden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Momenteel (rond 8.45 uur) spreken we van wachttijden van twee uur op de E19.”

Alle verkeer vanuit Breda richting Antwerpen moet tot nader order de E19 verlaten via uitrit 2 Loenhout en vervolgens een lokale calamiteitenroute volgen tot oprit 3 Brecht, waar je wel weer de snelweg op kan. Over langere afstand vanuit Nederland wordt aangeraden om via de A12 langs Bergen-op-Zoom te rijden.