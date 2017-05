Vrouwen vatbaarder voor depressie dan mannen

Vrouwen kampen vaker met psychische problemen dan mannen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van de Britse ‘Mental Health Foundation’ bij 2.290 mensen. Zeventig procent van de vrouwen gaf aan al mentale problemen te hebben gehad, tegenover zestig procent mannen

Postnatale depressies zijn daar voor een deel verantwoordelijk voor, maar vrouwen hebben ook vaker paniekaanvallen, eetstoornissen, depressies en fobieën. Vooral vrouwen die alleen kinderen opvoeden of een groot gezin hebben, blijken daar extra gevoelig voor. Volgens de onderzoekers maken vrouwen zich meer zorgen over de relaties in hun leven, met hun partner of de kinderen, en kan dat een bron van stress en angst zijn. jvde