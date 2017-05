‘FC De Kampioenen’ geland in Zuid-Afrika

Hasselt -

De acteurs van ‘FC De Kampioenen’ zijn geland in Zuid-Afrika, waar ze drie weken lang opnames hebben voor de film ‘FC De Kampioenen Forever’. Voor hun vertrek nam Niels Destadsbader (achteraan rechts) een selfie met (van links naar rechts) Petra De Pauw en haar man Herman Verbruggen, Ben Rottiers, Loes Van den Heuvel, Tuur De Weert en Jaak Van Assche. In de derde Kampioenenfilm, waarin zowel Oscar, DDT als Fernand meedoen, gaat Pol nieuwe spelers voor de ploeg zoeken in Afrika. De film komt op 20 december in de zalen.