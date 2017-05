Opnieuw drama bij Kempens familiebedrijf: werknemer (44) uit Rijkevorsel komt om

Rijkevorsel - Bij een tragisch arbeidsongeval is maandag bij Hermans Heftrucks in Rijkevorsel een 44-jarige werknemer uit Rijkevorsel om het leven gekomen. Het is de tweede keer in korte tijd dat het familiebedrijf door het noodlot wordt getroffen.

Stief Verschueren, een medewerker van de technische dienst bij Hermans Heftrucks op de Beersebaan in Rijkevorsel, raakte maandagnamiddag om een nog onbekende reden gekneld tussen de mast van een heftruck en de bestuurderscabine. Voor de man, die in augustus 45 zou worden, kon geen hulp meer baten. Een collega die bij hem was, bleef ongedeerd.

Verder onderzoek door de politie en de arbeidsauditeur moet nog duidelijk maken hoe het incident juist is kunnen gebeuren.

Het familiebedrijf Hermans Heftrucks verliest al de tweede mecanicien in ruim een maand tijd. Op 6 april kwam ook werknemer Roel Mertens (36) om het leven bij een fietsongeval op Tenerife.

Het bedrijf, dat al meer dan vijftig jaar bestaat, sloot maandag voor de rest van de dag de deuren.