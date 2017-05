Moslimbeurs heeft nu Medina Expo: “Nieuwe naam biedt kans om te groeien”

Kiel - Na drie succesvolle edities als Moslim Expo gaat deze beurs nu als Medina Expo verder. Medina betekent stad in het Arabisch. “Met deze nieuwe naam zullen we nog verder groeien”, zegt organisator Ramzi Zerqane. De beurs vindt dit weekens plaats in Antwerp Expo.

De naamsverandering heeft zeker al een effect op de ticketverkoop. De tweedaagse beurs vorig jaar lokte 5.000 bezoekers. Voor de editie van dit weekend zijn er al 5.000 tickets in voorverkoop over de toonbank gegaan.

“We bouwen verder op het ­succes van de vorige edities”, zegt Zerqane. “De nieuwe naam biedt ons de kans om te groeien, maar ook om diverser te zijn. Het sluit aan bij ons doel om ondernemers en consumenten bij elkaar te brengen. Toen we begonnen met Moslim Expo, was het opzet om de kloof tussen moslims en niet-moslims te verkleinen. Op de beurs tonen we als moslims wat we te bieden hebben aan de maatschappij. Moslims maken deel uit van de stedelijke samenleving. Dat willen we tonen. Medina Expo is uitgegroeid tot een platform voor mensen en bedrijven met diverse achtergronden of die zich richten op klanten met diverse achtergronden.”

Op de Medina Expo gaat er dit jaar veel aandacht naar beginnende ondernemers. Dat blijkt ook uit de talrijke workshops met onder meer de ondernemersorganisatie Unizo en de toelichting van Brahim Lamrini over etnisch ondernemen. “Ik zie dat steeds meer jonge moslims een eigen bedrijf beginnen”, zegt Zerqane. “Ze zoeken naar een manier om zich bekend te maken bij klanten. Dat kunnen ze bij ons. Om hen een duwtje in de rug te geven, hebben we hen ook een korting gegeven op het standgeld.”

Er zijn maar weinig thema’s die niet aan bod komen op deze beurs. Er zijn standen en workshops over sport, gezondheid, welzijn en ondernemen. Het aspect halal is duidelijk aanwezig. Eén van de topsprekers is de Amerikaanse professor Nouman Ali Khan. De man is met zijn positieve visie over de rol van de moslims in het Westen zeer populair bij jonge moslims. Ook de Gentse imam Khalid Benhaddou trekt steeds veel volk. “Een nieuwigheid dit jaar is de onthaalruimte”, zegt Zerqane. “Die is helemaal ingericht met tapijten.”

Medina Expo, 13/05 en 14/05, ­Antwerp Expo, www.medinaexpo.be