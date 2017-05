Antwerpse professor haalt energie uit vervuilde lucht

Nee, een toepassing is nog niet voor morgen, maar toch: een team wetenschappers bij wie de Antwerpse professor Sammy Verbruggen is erin geslaagd om waterstof, een milieuvriendelijke brandstof, te winnen uit vervuilde lucht.

Tijdens dat proces wordt de lucht dan nog eens gezuiverd ook. Voor de omzetting van de ‘polluenten’, de vervuilende stoffen in de lucht, is alleen maar zonlicht nodig.

Het klinkt te mooi om waar te zijn en toch is het waar. “We hebben een klein apparaatje ontwikkeld met twee kamers, gescheiden door een membraan”, legt Sammy Verbruggen uit. “Daarop zitten nanomaterialen die onder invloed van licht de moleculen in de vervuilde lucht splitsen, zodat waterstof ontstaat.”

Waterstof kan dienen als brandstof om elektriciteit op te wekken zonder vervuiling van het milieu, zoals dat gebeurt in waterstofauto’s. De ontdekking is nog maar een prille eerste stap. “Op termijn zouden bijvoorbeeld verf- of textielfabrieken hun uitstoot op deze manier kunnen zuiveren en tegelijk energie opwekken,” zegt Verbruggen.

Watertekort

Maar er is meer. De doorbraak volgt op eerder onderzoek van een ander lid van het team, de Leuvense professor bio-engineering Johan Martens. Die ontwikkelde vorig jaar zonnepanelen die waterstof puren uit de lucht. “Er is wereldwijd een tekort aan water”, legt hij uit. “Maar er zitten ook gewoon waterstofatomen in de lucht. Door onze techniek kunnen wij die afsplitsen. Dat is een grote stap geweest. Door hierop verder te denken, kwamen we vervolgens op het idee om het met vervuilde lucht te proberen en dat blijkt ook perfect te gaan. Je zou deze techniek kunnen zien als een bonus bovenop de vorig jaar ontwikkelde technologie.”

Johan Martens is ervan overtuigd dat waterstof belangrijk zal worden voor onze energievoorziening. “Denk bijvoorbeeld aan een vrachtwagen bekleed met zonnepanelen die waterstof aanmaken, waardoor hij nog maar een beetje diesel meer nodig heeft. Dat moet volgens mij over enkele jaren al kunnen.”