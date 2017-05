‘Weggeefdag’ voor mama’s na vier maanden al fenomeen

Zondag vieren we Moederdag. Maar als het van Kelly Cuppens (34), mama van twee dochters, afhangt, vieren we dat twaalf keer per jaar. Via haar Facebookpagina ‘Drukke Mama’s’ organiseert ze elke maand een ‘Weggeefdag’. “Iedereen kan iets posten om weg te geven aan een andere mama”, zegt Kelly. “Van babyspullen tot een handtas.” Het blijkt een enorm succes. Zelfs winkeliers gooien met cadeautjes.