Waarom deze in Antwerpen gevestigde transportfirma beschuldigd wordt van “moderne slavernij”

Het federaal parket onderzoekt ‘grootschalige dumpingpraktijken’ door transportbedrijf Jost Group. Speurders vielen gisteren binnen op twintig adressen, onder meer in Antwerpen, Kontich en Sint-Katelijne-Waver. Vier personen zijn aangehouden. “We worden valselijk beschuldigd”, reageert Jost Group.

Tachtig agenten van de federale gerechtelijke politie en veertig inspecteurs van verschillende inspectiediensten hebben gisteren in binnen- en buitenland huiszoekingen uitgevoerd in vestigingen van transportfirma Jost Group. In onze provincie gebeurden invallen in Antwerpen, Kontich en Sint-Katelijne-Waver. In totaal zijn vier personen aangehouden.

Het gerecht is een “mogelijke criminele organisatie” op het spoor gekomen die actief is in België, Luxemburg en Roemenië. Door Oost-Europese chauffeurs vooral in Roemenië en Slovakije bij postbusbedrijven in te schrijven, zou Jost Group de Belgische sociale wetgeving omzeild hebben. De chauffeurs moesten vrede nemen met een aanzienlijk lager loon dan hun Belgische collega’s (vaak slechts enkele honderden euro) en de Belgische Staat liep alle socialezekerheidsbijdragen voor die chauffeurs mis. Samen zouden zij sinds 2014 zo meer dan 55,3 miljoen euro schade hebben geleden.

Inspectie van vrachtwagen van Jost Group Foto: rr

Mensenhandel

Naast de vermeende sociale fraude zijn er ook vermoedens van mensenhandel. Zo werden de chauffeurs verplicht om bijzonder lange dagen te kloppen en vier tot zes weken in hun vrachtwagen te blijven wonen. “Volgens de reglementering op de rij- en rusttijden mag dit niet, maar wij zien het nog geregeld gebeuren”, zegt Jan Sannen van de christelijke vakbond ACV Transcom. “Twee keer per jaar mogen de chauffeurs twee weken hun familie gaan bezoeken, maar voor de rest van het jaar wonen ze in hun cabine. Je ziet ze zo staan langs de snelwegparkings.”

“Dit is een vorm van moderne slavernij”, gaat Frank Moreels van de socialistische vakbond BTB verder. “Wekenlang hebben zij geen contact met het thuisfront. Indien zij over hun problemen worden aangesproken, durven zij die niet uit de doeken te doen, uit vrees om hun job te verliezen.”

Het gerecht heeft bij de verschillende invallen geen vrachtwagens in beslag genomen. Jost Group kan dus gewoon blijven voortwerken zolang het gerechtelijk onderzoek loopt. “Voor de werknemers breekt allicht een onzekere periode aan”, zegt vakbondsman Sannen. “Zullen zij hun loon nog krijgen wanneer de rekeningen van het bedrijf worden geblokkeerd?”

Jost Group wuift elke verdachtmaking weg. “We worden valselijk beschuldigd van sociale dumping, zoals vele bedrijven voor ons, in België en Luxemburg", luidt het in een korte reactie. Het bedrijf stelt “volledig in orde te zijn op alle niveaus”.

Hoe een Slaaf plots ‘slaaf’ wordt: Oost-Europese truckers moeten maandenlang van huis voor een hongerloon. Ze leven in de cabine van hun vrachtwagen. Foto: Hollandse Hoogte

Prioriteit overheid

De strijd tegen sociale dumping in de transportsector is voor de regering en het gerecht een prioriteit geworden. Vorig jaar nog sloten vakbonden en regering een pact voor eerlijke concurrentie. Daarbij vroegen de vakbonden om niet alleen achter de kleine, maar ook achter de grote vissen aan te gaan. Jost Group is een zeer grote speler in de transportsector.

In maart viel het gerecht bij drie andere grote transportbedrijven binnen: Van Dievel Transport uit Mechelen, Maes Transport uit Diksmuide en Rosantra Transport & Trucking uit Hamme. Ook zij worden van grootschalige sociale fraude verdacht, met vooral Slovaakse chauffeurs. Vorige week nog vielen speurders in het kader van een onderzoek naar sociale dumping binnen bij een transportfirma in Rumst. Drie personen werden toen aangehouden.

De vakbonden, die al jaren informatie aan de inspectiediensten doorspelen, zijn blij met de geleverde inspanningen, maar de socialistische vakbond BTB hoopt dat ook de werkgeversfederaties hun verantwoordelijkheid nemen. “De directeur van Jost is lid van de raad van bestuur van werkgeversorganisatie UPTR’, zegt Frank Moreels (BTB). “Ook in andere federaties zijn bestuurders actief die zich volgens onze gegevens schuldig maken aan sociale dumping. Het wordt tijd dat de werkgeversfederaties hun verantwoordelijkheid opnemen en schoon schip maken in de sector. Enkele jaren geleden maakten sommige in hun ledenblad nog reclame voor infosessies Hoe een firma opzetten in Oost-Europa. Vandaag zien we waar dit toe geleid heeft. Wij willen als vakbond samenwerken met deze transportfirma’s die wel correct werken. Het gerecht steekt vandaag een tandje bij, verschillende frauderende transportfirma’s worden vervolgd. Dat juichen we toe. Het is immers goed voor de Belgische chauffeurs, maar ook voor de bonafide transportbedrijven.”