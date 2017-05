Yousra Benfquih wint TXT-on-stagewedstrijd Naft voor Woord in Permeke

Berchem / Antwerpen 2060 - Yousra Benfquih (29) uit Berchem is de winnaar geworden van Naft voor Woord. Daarmee treedt ze in de voetsporen van o.a. Maud Vanhauwaert, die de populaire TXT-on-stagewedstrijd eerder al op haar naam schreef. Juryleden Rudy Vanschoonbeek, Carmien Michels en Kamal Kharmach selecteerden Benfquih omwille van haar ijzersterke performance en straffe tekst.

Benfquih nam het in bibliotheek Permeke op tegen Anke Verschueren, Dimitry Veyt, Dorien De Vylder, Hans Depelchin, Laurien, Eline Crols en Lies Jo Vandenhende. De 29-jarige winnares ontvangt naast een prijzenpot van 2.000 euro ook een heleboel publicatie- en podiumkansen, zoals een deelname aan Nuff Said en de Poëziebus. Ze wint ook een schrijfresidentie in Brussel, geschonken door Passa Porta.

De finale in Permeke werd bijgewoond door meer dan tweehonderd toeschouwers. De wedstrijd is een initiatief van de Provincie Antwerpen i.s.m. Creatief Schrijven vzw.

