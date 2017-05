Wat zingt Reinhilde Decleir hier?

Antwerpen - Actrice en regisseuse Reinhilde Decleir is bezig aan een nieuwe productie met haar sociaal-artistieke gezelschap Tutti Fratelli. Voor het tienjarig bestaan wordt de Driestuiveropera van Bertolt Brecht en Kurt Weil hernomen, en spelen er zes muzikanten van he Antwerp Symphony Orchestra mee (vroeger defilharmonie).

Maandag was de eerste repetitie met de muzikanten, waarop Reinhilde Decleir zelf even de rol van het koor overnam. Later op de avond kwamen de acteurs dan zelf repeteren met de muzikanten.

De première van de voorstelling is op 2 juni in de nieuwe Elisabethzaal. De Driestuiveropera speelt in het najaar ook nog in de Bourla en de Roma.