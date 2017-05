Nog minstens hele week Antwerps verkeersinfarct

Antwerpen - Werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex van Ekeren hebben gisteren voor een heus verkeersinfarct gezorgd in het noorden van Antwerpen. Op de Noorderlaan en in de omgeving van de haven moest het verkeer urenlang stapvoets aanschuiven. De hinder zal nog minstens een week duren.

Wanneer de werken voor de Oosterweelverbinding van start gaan, zal meer doorgaand verkeer via het op- en afrittencomplex van Ekeren moeten passeren. Om die invalswegen in het noorden van Antwerpen tegen dan op punt te hebben, laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu al een structureel onderhoud uitvoeren. “Er worden onder meer nieuwe brugvoegen geplaatst en asfalteringswerken uitgevoerd”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV.

Het verkeer wordt omgeleid via de Noorderlaan. En dat leidde gisteren al vanaf de ochtendspits tot lange files, die de hele dag aanhielden. Want op die Noorderlaan wordt op dit moment ook volop gewerkt in het kader van de Noorderlijn-tramverbinding.

Dat de verschillende werkzaamheden samenvallen, is volgens Schoenmaekers bijna onvermijdelijk. “We moesten de ‘knip’ van de Antwerpse Leien voor zijn terwijl de werken aan de Kloosterstraat in Ekeren achter de rug moesten zijn.” Om de verkeerschaos in Antwerpen compleet te maken, is ook de Waaslandtunnel tijdelijk dicht.

De werkzaamheden aan de op- en afritten in Ekeren duren nog tot 22 mei. “Maar de grootste hinder zal naar schatting volgende week wel voorbij zijn. Dan gaan de opritten vanuit Luithagen-Haven naar de A12 noord en A12 zuid opnieuw open”, klinkt het.