Bananen of echte vooruitgang voor Europa?

Twee citaten: “De helft van onze 28 eurocommissarissen is overbodig, omdat er geen 28 volwaardige bevoegdheden zijn en de begroting een lachertje is.” En: “Bij ons storten de tienduizenden EU-ambtenaren zich op het enige wat ze kunnen doen: regeltjes maken, tot over de afmetingen van de bananen.” Deze uitspraken komen niet van een of andere extremist, maar uit een interview in Humo met Guy Verhofstadt, leider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa in het Europees Parlement en hoofdonderhandelaar voor de Brexit. Verhofstadt is vermoedelijk de felste en fanatiekste pleitbezorger voor méér Europa die er op de as Brussel-Straatsburg te vinden is. Als hij zo striemend doet over zijn geliefde Europa, moet het wel erg zijn.

De Europese Unie is al langer een lichtjes wanstaltige reus op lemen voeten. En dan komt daar die zondagavond uit de coulissen van het Louvre ineens Emmanuel Macron, pas verkozen als president van Frankrijk, aangelopen op de tonen van de Negende van Beethoven, de hymne van de Europese Unie. Het verschil kan niet groter zijn met Trumps “vanaf nu zal het alleen nog Amerika eerst zijn” of met de weggelopen Britten.

In het Europees Parlement waren er onmiddellijk euforische reacties. “De sterren hebben nooit zo gunstig gestaan. Ik was net in het parlement en iedereen is er zich van bewust dat het nu of nooit is”, liet Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) noteren.

Nu of nooit waarvoor precies? Voor Belet moet Europa in de eerste plaats investeren in veiligheid, infrastructuur en de strijd tegen sociale dumping. Van Macron is geweten dat hij een economisch slagvaardiger Europa wil, met een gemeenschappelijke fiscale politiek, meer belastinginkomsten die naar de EU vloeien, een heuse Europese minister van Financiën en een echte bankenunie. Hij pleit ook voor een grotere solidariteit tussen de financieel sterke Europese landen, zoals Duitsland en Nederland, en degene die het lastig hebben en met hoge schulden kampen – waaronder ook Frankrijk. Hij denkt aan euro-obligaties, waarmee alle lidstaten tegen dezelfde prijs aan vers geld zouden kunnen geraken.

Het laat zich raden dat Merkel daar geen oren naar heeft, of toch zeker niet zolang ze zelf niet herverkozen is geraakt, op 24 september. Dát Merkel een nieuwe termijn krijgt, wordt steeds waarschijnlijker na de nieuwe nederlaag van de SPD van haar grote uitdager Martin Schulz bij deelstaatverkiezingen zondag.

Daarna kan er een nieuwe, stuwende Duits-Franse as ontstaan zoals we die nog gekend hebben. In elk geval moet er iets gebeuren: óf minder óf meer Europa. Minder Europa klinkt misschien aanlokkelijk, maar biedt geen duidelijk perspectief.

Tegen 24 september weten we misschien ook al of Macron uit harder hout is gesneden dan zijn voorganger...

