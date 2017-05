Toneelhuis maakt theaterversie van ‘Het kleine meisje van meneer Linh’

Antwerpen - Het Antwerpse theatergezelschap Toneelhuis heeft maandagavond zijn programma voor het seizoen 2017-2018 onthuld en pakt daarin uit met elf nieuwe (co)producties, waaronder het door artistiek directeur Guy Cassiers geregisseerde ‘Het kleine meisje van meneer Linh’, naar de bekende korte roman van Philippe Claudel. Ook het boek ‘JR’ van William Gaddis, een satire op het kapitalisme, krijgt begin 2018 een theaterversie.

‘Het kleine meisje van meneer Linh’, dat ook een Franstalige versie krijgt, vertelt het verhaal van een oude man die zijn land moet ontvluchten met het weinige dat hem nog rest en die (te) weinig sleutels aangereikt krijgt om de nieuwe wereld waarin hij terechtkomt te vatten. De hoofdrollen zijn voor Dirk Roofthooft en Gène Bervoets.

Andere blikvangers van Toneelhuis, al dan niet in samenwerking met andere gezelschappen, in 2017-2018 worden ‘JR’, de familiesaga ‘Vergeef ons’, het op werk van Molière gebaseerde ‘Poquelin II’ en ‘Delivery Theatre’, waarbij acteur en regisseur Mokhallad Rasem op bestelling de stad in trekt om met een uitklapbaar theatertje verhalen te vertellen in huiskamers.

Er gaan ook twee nieuwe projecten van start: P.U.L.S., dat getalenteerde jonge theatermakers in vier jaar tijd op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène, en het BURO voor Stedelijk Enthousiasme, een onderzoeks­ en productiecel die kennis, inzichten en ervaringen over de stedelijkheid van vandaag en morgen wil vergaren en uitbeelden in de vorm van bijvoorbeeld voorstellingen, evenementen, straatacties, installaties, lezingen of blogs.

De abonnementenverkoop gaat dinsdag van start, de losse ticketverkoop op 23 mei.