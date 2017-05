Paul Michiels jamt samen met ‘zijn’ G-artiesten

Heist-op-den-Berg - De Heistse G-muzikanten waren maandagavond aan het werk in cc Zwaneberg, waar ze musiceerden samen met muziektherapeute Jolien Vrolix en bekende Heistenaar Paul Michiels.

Het Heistse muziekicoon is al sinds de start in 2013 peter van het project voor muzikanten met een beperking. “Al van in het begin draait de G-muziek volledig op mecenaat”, vertelt Bernadette De Cat, die het initiatief coördineert. “Toen we een geschikt uithangbord zochten voor het project, ging Paul meteen in op de vraag. Hij neemt die taak ook heel serieus. Na een druk tourprogramma, maakte hij maandag weer met plezier tijd voor de G-muzikanten. Ik stel trouwens ook vast dat de deelnemende leerlingen schitterende vorderingen maken.”