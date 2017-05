“Wij hebben dat asbeststort daar niet gedumpt”

Rijkevorsel / Brecht - “Dat asbestafval hebben wij daar niet achtergelaten”, reageert de vroegere zaakvoerder van Eurosloop op het artikel over de sanering van een groot asbeststort aan de Nijverheidsweg in Rijkevorsel dat momenteel volop aan de gang is.

In Gazet van Antwerpen van zaterdag kon u lezen hoe de firma Snoeys uit Brecht in opdracht van en op kosten van eigenaar Guido Schrijvers momenteel een bedrijfsterrein aan de Nijverheidsweg aan het saneren is. Het gaat om een delicate klus, want verstopt onder 700 ton zand blijkt er ook 200 ton asbesthoudend bouwafval te liggen, van eternitten venstertabletten tot vuurvaste schoorsteenbuizen. Ook het zand is hierdoor vervuild geraakt en moet worden afgevoerd naar een speciaal asbeststort. Eigenaar Guido Schrijvers wijst met een beschuldigende vinger naar vroegere huurder Eurosloop, een firma die in 2009 in vereffening is gegaan.

De rechtszaak die Schrijvers aanspande tegen het bedrijf met steun van de Milieu-inspectie verloor hij echter, omdat de rechter de verdediging van Eurosloop volgde dat de bodemverontreiniging al van voor die periode dateert. Dat zei Schrijvers ook in het artikel. De rechter baseerde zich onder meer op berkenbomen die al op de storthopen groeiden.

“Wij vinden het dan ook niet correct dat hij onze naam weer vernoemde”, zegt de vroegere zaakvoerder van het voormalig Eurosloop. “Na de stopzetting van exploitatie hebben wij zoals ons opgedragen werd het deel van de site waar wij actief zijn geweest, helemaal afgegraven, gesaneerd en zuiver achtergelaten. Op het stuk waar nu het asbeststort wordt verwijderd, waren wij nooit actief. Het gaat om een historische bodemverontreiniging van voor 1999, toen wij er ons vestigden.”