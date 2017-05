Belgische primeur in ZNA Stuivenberg: maagverkleining via de slokdarm

Het ZNA Obesitascentrum Stuivenberg heeft een Belgische primeur beet. De medische instelling voert sinds kort maagverkleiningen uit bij mensen met een BMI tussen 30 en 35, waarbij er niet moet worden gesneden in de buik. Via de slokdarm zal een deel van de maag worden dicht gehecht, waardoor er geen littekens overblijven en de patiënt nog dezelfde dag naar huis mag.

Op 6 maart onderging een vrouw van 32 jaar als eerste in België een maagverkleining via de slokdarm in het dagziekenhuis van ZNA Stuivenberg. Ondertussen volgden nog drie patiënten. De ingrepen gaan door in het dagziekenhuis en de patiënten mogen nog de dag zelf naar huis. Na een tiental dagen verloren de meesten van hen al 10% van hun overgewicht. De vrouw die begin maart werd geopereerd is ondertussen in totaal 8 kilo kwijt, maar volgt dan ook stipt een andere levenswijze.

Dokter Stijn Heyrman Foto: ZNA

“Onder volledige narcose wordt een flexibele buis (gastroscoop) ingebracht in de slokdarm via de mond, zoals dat ook gebeurt bij een maagonderzoek”, zo beschrijft chirurg dr. Stijn Heyman de techniek. “Eens in de maag wordt een stuk van de maag dichtgenaaid, waardoor de maag beduidend kleiner wordt en je minder kan eten. De ingreep duurt 90 minuten. Na de ingreep moet je nog twee weken vloeibare voeding eten en twee tot drie weken halfvaste voeding. Je kan een gewichtsverlies van 20 kilo op 12 maanden verwachten.”

Deze techniek is ideaal voor patiënten met een BMI van 30 tot 35 die onvoldoende gewicht verliezen door diëten en sporten, vaak hebben ze al ettelijke diëten geprobeerd, maar zonder blijvend afdoend resultaat.

Niet terugbetaald

“Studies tonen aan dat het een zeer veilige procedure is, met zeer weinig complicaties. In het buitenland vonden al honderden dergelijke ingrepen met succes plaats, onder andere in Madrid, Brazilië en in de V.S.”, aldus dr. Stijn Heyman. “Enige nadeel: de ingreep wordt nog niet terugbetaald. We hopen binnen afzienbare tijd terugbetaling te kunnen bekomen, omdat dit soort ingrepen indirect geld bespaart: patiënten worden niet ziek door hun overgewicht en verblijven minder lang in het ziekenhuis.”