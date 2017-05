Goffin speelt in Madrid in tweede ronde tegen 33-jarige Duitser

David Goffin (ATP 10) neemt het in de tweede ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.439.350 euro) op tegen de Duitser Florian Mayer (ATP 51).

De 33-jarige Duitser was in twee sets (twee keer 7-5) te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 73). Negende reekshoofd Goffin kegelde zondag al de Rus Rus Karen Khachanov (ATP 42) in twee sets uit het toernooi. Hij is onze enige landgenoot op de hoofdtabel van het prestigieuze graveltoernooi, nadat Steve Darcis (ATP 43) moest afzeggen met een beenblessure.

Goffin en Mayer stonden al drie keer tegenover mekaar op het ATP-circuit, in de stand is het 2-1 in het voordeel van de 26-jarige Luikenaar.