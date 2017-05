Mysterieuze cirkel op muur bij cc Zwaneberg roept vragen op bij passanten

Heist-op-den-Berg - Waarom staat er plots een gigantische witte cirkel op de achterkant van cc Zwaneberg? Een mysterie dat heel wat toevallige passanten de voorbije dagen allicht niet ontgaan is. Om de speculaties weg te nemen: de tijdelijke blikvanger werd er aangebracht door de Gentse kunstenaar Remi Verstraete.

Bij cc Zwaneberg werd op 29 april de expo Onderwerg op gang getrapt. Curator Willem Vermeersch en Mieke Van der Heijden, verantwoordelijk voor de tentoonstellingen en de kunsteducatie bij cc Zwaneberg, brachten daarvoor zo'n 70 kunstenaars samen, van professionelen en amateurs tot vluchtelingen en daklozen. Allen brengen ze op hun manier een verhaal over onderweg zijn.

De werken zijn verspreid over het hele cc. Eén ervan -de geheimzinnige witte cirkel- palmt sinds de opening van de expo dus ook een van de buitenmuren in. "Het werk staat niet symbool voor één bepaalde gedachte”, legt kunstenaar Remi Verstraete uit. “Ik zie mijn werk vaak eerder als een ingreep in de ruimte, wat voornamelijk leidt tot een visuele ervaring. De cirkel heeft wel een verband met onderweg zijn: sommigen zien er bijvoorbeeld een tunnel in. De cirkel heeft ook geen eind, maar door het materiaal dat ik gebruikte -krijtverf in een spuitbus- is het wel tijdelijk. Binnen enkele weken zal het weer helemaal verdwenen zijn, een bijkomend aspect dat me wel fascineert."

Bij voorbijgangsters Magda Verschoren en Gusta Verbruggen was het kunstwerk nog niet opgevallen. "Maar nu je het zegt, het misstaat hier in feite niet", vindt Verschoren. "Het breekt de kale muur wel. Van mij zou het gerust mogen blijven. De betekenis erachter is misschien niet zo duidelijk, maar het is wel decoratief."

Een andere passant had het werk al wel eerder gezien, maar vond het dan weer 'niets speciaal'. Ook buurtbewoner René Van Calster was niet meteen onder de indruk. "Ik dacht al wel dat het iets met moderne kunst te maken had, maar ik ben er zelf geen liefhebber van", zegt hij. Liefhebber of niet, de cirkel blijft in elk geval nog minstens enkele weken zichtbaar op de buitenmuur van het cc. Wie door het mysterie geprikkeld is geraakt, kan nog tot en met maandag 5 juni op ontdekkingstocht langsheen de andere kunstwerken die het cc nog sieren in het kader van de expo.