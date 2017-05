Politiebusje rijdt Feyenoord-supporter aan: “Ik hoorde z’n been breken”

In de marge van het tumult in Rotterdam, waar supporters zondagnamiddag amok maakten na het uitblijven van de titel voor Feyenoord, dook een opvallend filmpje op. Een politiebusje, dat is ingezet om de rellen op te volgen, rijdt - op het eerste gezicht - opzettelijk een supporter aan. “Ik hoorde z’n been breken”, zegt een man die vlakbij op een terrasje zit. Voor het misgelopen kampioenenfeest waren 100.000 mensen op de been, een minderheid verziekte het door rel te schoppen tegen de politie. 100 van hen werden opgepakt.