Wanneer moet je je zorgen maken over huidkanker?

Deze week begint de jaarlijkse preventieweek van Euromelanoma, waarbij iedereen zich gratis kan laten controleren op huidkanker. ""Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Europa", zegt dermatoloog Thomas Maselis, voorzitter Euromelanoma België. "Ook in ons land, met 35.000 nieuwe gevallen per jaar."

Het goede nieuws: huidkanker is de makkelijkst geneesbare kanker, op voorwaarde dat hij tijdig ontdekt wordt. Het is dus nuttig om jezelf af en toe te controleren en te bekijken of er veranderingen zijn. Je hebt een goed verlichte ruimte nodig en je gebruikt best niet alleen je ogen, maar ook je handen om te voelen.

- Kijk naar je gezicht, speciaal je neus, lippen, mond en op en achter je oren, met een spiegeltje als je het niet goed kan zien.

- Controleer uw hoofdhuid, en scheidt met de kam of föhn je haar in laagjes. Als je niet veel haar hebt, moet u uw hele hoofdhuid zeer grondig te controleren.

- Controleer de voor- en achterkant van je armen, te beginnen bij de oksels en dan naar beneden via de ellebogen naar uw handen, en kijk tussen je vingers en bekijk de nagels.

- Kijk je nek, borst en bovenlichaam na.

- Dames, kijk ook zeker onder en tussen je borsten.

- Draai je rug naar de spiegel en gebruik een handspiegel om je rug te controleren, te beginnen bij de nek en schouders en verder naar je onderrug.

- Controleer uw billen/zitvlak en de achterkant van je benen, tot aan de hiel. Sluit af door het controleren van de voetzolen en kijk goed tussen je tenen.

- Draai je om, en bekijk voor de spiegel zorgvuldig je geslachtsdelen. Controleer de voorkant van je benen en de bovenkant van je voeten.

De meest gevaarlijke vorm van huidkanker is het maligne melanoom. Hoe ziet een melanoom eruit? Gebruik de A-B-C-D-E-regel

Met het blote oog is een melanoom vaak niet te onderscheiden van een pigment-of moedervlek. De A-B-C-D-E regel is nuttig bij het stellen van een vroege diagnose. Indien een pigmentplek asymmetrisch (A) is, een onregelmatige boord/rand (B) heeft, er kleurveranderingen zijn (C van colour), een diameter (D) groter dan 5 mm heeft, of er een evolutie (E) is zoals bijvoorbeeld een verandering van vorm, kleur, afmeting, dikte, oppervlak. Jeuk of bloeden kunnen eveneens tekens zijn van kwaadaardigheid.

Let ook op een parelmoerachtige glans of vlekken die eruitzien als een wondje dat niet geneest. Verder is het verschijnen van een nieuw letsel op een vroeger normaal uitziende huid bij een patiënt ouder dan 40 jaar verdacht, en is een reden om een dokter te raadplegen.

Zie je twee of meer van deze waarschuwingstekens? Laat het zeker nakijken bij een dermatoloog.

Meer info over de preventieweek vind je op www.euromelanoma.org/belgie