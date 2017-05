TIMELAPSE. Schip lost cruiseschip in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven werd afgelopen weekend party- en cruiseschip Rousse gelost. Dat gebeurde door een afzinkbaar schip, dat centimeter voor centimeter onder de waterlijn zakte. Eens het voldoende diepte had, kon het partyschip te water gaan.

De Rousse is eigendom van een in Breda wonende Antwerpenaar. Het luxueuze schip is 113 meter lang en 13 m breed. Het zal worden ingezet voor minicruises op de Europese binnenwateren. Het heeft tweehonderd bedden aan boord. Op 1 juni kan iedereen het schip komen bewonderen aan het Straatsburgdok.