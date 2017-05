“Mijn verjaardagscadeau: steun voor Venezuela”

Zandhoven / Pulderbos - Patricia Heylen (40) woont in Noorwegen, is afkomstig uit Pulderbos (Zandhoven) en heeft een missie in Venezuela. Om haar veertigste verjaardag te vieren, vroeg ze geen cadeaus of geld, maar begon ze met een steunproject voor het Zuid-Amerikaanse land in crisis.

Het rommelt in Venezuela, en geen klein beetje. Al een maand lang zijn er dagelijks protesten waarbij de burgers nieuwe verkiezingen eisen. Deze week beschuldigden acht Latijns-Amerikaanse buurlanden zelfs openlijk de Venezolaanse overheid van buitensporig geweld om dat protest te stoppen. Er vielen al meer dan dertig doden.

“Mijn hart breekt als ik zie en hoor hoe het er nu aan toegaat in mijn geliefde Venezuela”, vertelt Patricia Heylen. “Ik ging er op mijn achttiende een jaar op uitwisseling via de organisatie AFS en sindsdien ben ik zeer gehecht aan het land. Helaas is het de laatste jaren zo gevaarlijk dat ik er niet eens meer naartoe durf. Om toch mijn AFS-opvanggezin, vrienden en de hele bevolking daar te steunen, ben ik met de website helpingvenezuela begonnen.”

Smeekbede voor luiers

De hulpsite voor Venezuela heeft Patricia opgemaakt in het Engels. Daarmee probeert ze vooral om buitenstaanders de situatie in het land duidelijk te maken en het Canadese initiatief Venezolanos por la Vida met zijn crowdfundingpagina in de verf te zetten. “Spread the word! Vertel iedereen dat er een crisis heerst in Venezuela, zodat er iets kan veranderen”, zo pleit Patricia Heylen op haar site. Zonder de politiek van naaldje tot draadje uit te leggen, wil ze iedereen zicht geven op de actuele situatie, onder meer via links naar nieuwsberichten. “Voor mijn verjaardag werd 1.473 euro ingezameld. Dat geld gaan we in eerste instantie zo goed mogelijk gebruiken om de hulpmiddelen daar te krijgen. Zo kunnen we tonen dat een kleine bijdrage een groot verschil kan maken”, vertelt ze.

“De situatie is er al een tijd schrijnend. Een derde van de gezinnen eet er maar twee keer per dag, of zelfs minder. Gewone families moeten urenlang aanschuiven om broodnodige producten zoals meel, melk of wc-papier te vinden. De mensen smeken via sociale media om hulp”, weet Heylen. “Een voor ons zo vanzelfsprekende thermometer is een belangrijk hulpmiddel voor zieke kinderen. Daar hopen wij te kunnen helpen. Ook ontsmettingsmiddel en medische handschoenen kunnen echt levens redden. Jonge mama’s smeken tegenwoordig om luiers of poedermelk”, vertelt Patricia Heylen.

Website Patricia Heylen: www.helpingvenezuela.org/the-project

Venezolanos por la vida: www.gofundme.com/24mrt6qs