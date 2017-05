Dit zijn Blanches grootste concurrenten op het Songfestival

In de Oekraïense hoofdstad Kiev vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisiesongfestival. België is een van de achttien landen die strijden om een van de tien plaatsen voor de finale die nu zaterdag plaatsvindt. Onze inzending Blanche geldt als een van de favorieten, maar de concurrentie is bikkelhard. Hier zijn enkele van haar sterkste tegenstanders in dit festival.

Italië: Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

De Italianen zijn al weken dé torenhoge favorieten om dit festival te winnen. ‘Occidentali’s Karma’ is een kritiek op (rijke) westerlingen die tevergeefs hun heil zoeken in oosterse genezingswijzen en ander gelijkaardig snoepgoed. Leuke gimmick is de dansende gorilla. Italië staat meteen in de finale van zaterdag, als een van de grootste geldschieters.

Bulgarije: Kristian Kostov – Beautiful Mess

Kristian uit Bulgarije is amper zestien en de jongste deelnemer van dit jaar. Met zijn moderne popballade ‘Beautiful Mess’ geldt ook hij als grote kanshebber. Dit optreden wordt ondersteund door visuele animatie-effectjes op het scherm. Bulgarije neemt donderdag deel aan de tweede halve finale.

Nederland: OG3NE – Lights and Shadows

Onze noorderburen zijn tijdens de afgelopen repetitieweek in Kiev steeds hoger opgeschoven bij de wedkantoren en de aanwezige pers. De drie zussen Lisa, Amy en Shelley vormen het trio OG3NE en blazen iedereen omver met hun loepzuivere harmonieën. Ook Nederland zien we pas donderdagavond aan bod.

Zweden: Robin Bengtsson – I Can’t Go On

Zweden is (zeker de laatste jaren) misschien wel dé songfestivalnatie bij uitstek, met de afgelopen drie edities een derde, eerste en vijfde plaats in de finale. Robin Bengtsson zet een sterke act neer, die start vanuit de coulissen en eindigt op loopbanden. De zanger opent vanavond de halve finale en is zo een rechtstreekse concurrent van onze Blanche.

Armenië: Artsvik – Fly With Me

Artsvik uit Armenië zet vooral een visueel ijzersterk optreden neer, met een fraaie choreografie en puik camerawerk. Ook deze inzending heeft de afgelopen repetitieweek flink gewonnen aan populariteit. Net als Zweden neemt ook Armenië vanavond al deel, lijnrecht tegenover België.

Portugal: Salvador Sobral – Amor pelos dois

Dé outsider van dit festival, en een van de weinige niet-Engelstalige nummers. Rond Salvador hangt een waas van mysterie: hij was niet aanwezig tijdens de repetitieweken en zou ernstige gezondheidsproblemen hebben. Tijdens de repetities verving zijn zus Luísa hem, die ook het lied schreef, al zal Salvador vanavond allicht wel op het podium verschijnen.

De eerste halve finale van het songfestival 2017 start om 21.00 uur vanavond, en is te zien op Eén. Peter Van de Veire levert vanuit Kiev commentaar. De tweede halve finale vindt donderdagavond plaats, en de finale staat gepland voor nu zaterdagavond.