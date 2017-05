Mode GET THE LOOK. Trendy naar zee zoals Reese Witherspoon

Stel: je gaat naar zee maar een typische strandoutfit is niets voor jou... De Amerikaanse actrice Reese Witherspoon weet perfect hoe ze een modieuze look kan samenstellen om glamoureus over de dijk te flaneren, zonder dat oncomfortabel of kitsch wordt. Ze combineert een jeans met volants, een stevige sleehak en uiteraard een hippe strandtas. Doe er nog een lichte trui bij en je bent klaar om de zon vanaf een terras te zien zakken in de zee.