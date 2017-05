POLL. 65 jaar De Strangers: wat is uw favoriete nummer?

Vandaag is het exact 65 jaar geleden dat de Antwerpse muziekgroep De Strangers op 8 mei 1952 werd opgericht. De humoristische liederen van de band met vaak maatschappijkritische teksten zijn ondertussen gemeengoed geworden en waren enkele decennia geleden regelrechte hits.

Gust Torfs, Alex Boeye, Pol Bollansee en John De Wilde richtten de groep op 8 mei 1952 op. Hun eerste optreden vond in Hoboken plaats op 7 januari 1953. Aanvankelijk zongen de heren in het Standaardnederlands en in meer exotische talen zoals het Engels en het Spaans. Het Antwerpse dialect sloop echter stilaan door in hun repertoire van humoristische, maatschappijkritische liederen op de tonen van bekende melodieën. Later werd Torfs vervangen door Bob Van Staeyen en zong René Van Laeken mee tijdens live-optredens. Van Laeken werd na 1976 opgevolgd door Ernest Adriaensen. Pol Bollansee overleed in 1984 aan een hartaanval en werd een jaar later met het nieuwe album ‘Voor Pol... en alleman’ geëerd.

‘Schele Vanderlinden’, op de tonen van Dalida’s ‘Gigi L’Amoros’, was hun eerste grote hit in 1974. ‘Paloma Blanca’ van de George Baker Selection werd twee jaar later omgevormd tot ‘Oh Mijnen Blauwe Geschelpte’. In 1979 kwam hun grootste hit ‘Bij de Rijkswacht’ uit.

Dit jaar zijn er voor hun 65-jarige jubileum tal van activiteiten georganiseerd. Op 8 mei worden alle leden van hun vzw uitgenodigd voor een minitentoonstelling in het Felixarchief. De Strangers-reuzen op het Kiel worden 34 jaar na hun officiële inhuldiging plechtig gedoopt. Verder staan er nog huldigingen van De Strangers op het programma tijdens ‘Houden van... Griffelrock’ op 3 oktober in het Sportpaleis en in De Roma in Borgerhout op 18 oktober. Vanaf december wordt de revue ‘Azzek nog zou trouwen’ hernomen in het Fakkeltheater.

Kies hieronder uit onze selectie uw drie favoriete De Strangers-nummers. De poll staat open tot dinsdag 12 uur: