Rood badpak dat Instagram overspoelt, wordt slachtoffer van eigen succes

Het Amerikaanse Sunny Co. Clothing lanceerde via Instagram een wedstrijd waarbij een eenvoudig rood badpak gewonnen kon worden en in geen tijd werd het medium overspoeld door de foto die je moest delen om er aanspraak op te kunnen maken. Het liep volledig uit de hand en het bedrijf zag zich uiteindelijk zelfs genoodzaakt zijn Instagramaccount te verwijderen.

Wie woensdag even een kijkje ging nemen op Instagram, werd in de feed misschien ook overspoeld door foto's van een vrouw aan een zwembad in een badpak dat er uitziet alsof het zomaar uit 'Baywatch' is geplukt. Sunny Co. Clothing wou via die weg namelijk een wedstrijd lanceren waarbij de 'Pamela' gewonnen kon worden.

"Sharing is caring. Iedereen die deze foto deelt en ons er in tagt binnen de komende 24 uur krijgt van ons een gratis Pamela badpak", klonk het in de opgave. "Je moet wel zelf de verzendkosten betalen. Iedereen die dit heeft gedeeld en ons heeft getaged zal een code ontvangen waardoor je gratis het item kunt bestellen."

In een mum van tijd werd de foto in kwestie duizenden keren gedeeld en het Amerikaanse bedrijf werd daarmee het slachtoffer van zijn eigen succes. Heel wat Instagrammers konden het namelijk maar matig appreciëren dat hun feed volstond met dergelijke foto's en deelden via sociale media hun frustraties. Ook Sunny Co. Clothing zelf kon het overweldigende succes niet aan en moest zelfs zijn Instagram opdoeken nadat het klachten begon te regenen dat sommige 'winnaars' helemaal niet gratis het badpak konden bestellen. In de plaats moesten ze 60 euro ophoesten voor het stuk zelf en nog eens 12 euro verzendkosten.

En het internet zou ook het internet niet zijn, als er niet in sneltempo heel wat memes opdoken van de foto.

